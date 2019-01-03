Меган Маркл хочет «подкупить» Кейт Миддлтон трогательным подарком
После напряженных отношений между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фанатов британской королевской четы обрадовала приятная новость. По имеющейся информации, супруга принца Гарри готова прекратить вражду с герцогиней Кембриджской, надеясь «подкупить» ее милым подарком.
Восьмого января Кейт Миддлтон отпразднует свое 37-летие. Два года назад Меган Маркл подарила герцогине Кембриджской «дневник мечты» в виде блокнота из натуральной кожи, который был предназначен для записи различных идей. Супруге принца Уильяма понравился данный презент. В прошедшем году герцогиня Сассекская подарила Миддлтон подобный блокнот. Последним презентом Кейт стал браслет, который Маркл преподнесла ей как благодарность за организацию ее свадьбы.
Каким презентом жена принца Гарри рассчитывает вернуть расположение герцогини Кембриджской на этот раз, в настоящее время неизвестно. Однако подарок этот, скорей всего, будет трогательным.
Восьмого января Кейт Миддлтон отпразднует свое 37-летие. Два года назад Меган Маркл подарила герцогине Кембриджской «дневник мечты» в виде блокнота из натуральной кожи, который был предназначен для записи различных идей. Супруге принца Уильяма понравился данный презент. В прошедшем году герцогиня Сассекская подарила Миддлтон подобный блокнот. Последним презентом Кейт стал браслет, который Маркл преподнесла ей как благодарность за организацию ее свадьбы.
Каким презентом жена принца Гарри рассчитывает вернуть расположение герцогини Кембриджской на этот раз, в настоящее время неизвестно. Однако подарок этот, скорей всего, будет трогательным.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:28