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Клеточные мутации могут стать виновниками возникновения болезней сердца

Американские учёные выяснили, что клеточные мутации могут стать виновниками возникновения болезней сердца. Данной информацией поделилось издание MedicalXpress.
Клеточные мутации могут стать виновниками возникновения болезней сердца

Сотрудники Калифорнийского университета провели ряд лабораторных экспериментов, установив связь между клеточными мутациями и сердечными болезнями. Основными факторами в развитии недугов являются белки, липиды и липопротеины низкой плотности в повышенных количествах.

Исследователи изучили белок PCSK9. Липопротеины всасываются в организме благодаря специальному рецептору ЛПНП, покрывающему ДНК. В кровотоке его контролирует печень, однако она перестаёт это делать, если возникает постепенное разрушение вследствие мутации.

Джона Чорба из Калифорнийского университета рассказала о препарате, который снижает функции PCSK9, не давая взаимодействовать с рецептором LDL. При лечении сердца такой метод является безопасным и действенным.

PCSK9 может перестать созревать из-за аминокислотной последовательности компонента S127R. Данная мутация также создаёт риск заболевания. Учёные надеются разработать новые лекарства на основе полученных знаний.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:39

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