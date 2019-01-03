Клеточные мутации могут стать виновниками возникновения болезней сердца





Сотрудники Калифорнийского университета провели ряд лабораторных экспериментов, установив связь между клеточными мутациями и сердечными болезнями. Основными факторами в развитии недугов являются белки, липиды и липопротеины низкой плотности в повышенных количествах.Исследователи изучили белок PCSK9. Липопротеины всасываются в организме благодаря специальному рецептору ЛПНП, покрывающему ДНК. В кровотоке его контролирует печень, однако она перестаёт это делать, если возникает постепенное разрушение вследствие мутации.Джона Чорба из Калифорнийского университета рассказала о препарате, который снижает функции PCSK9, не давая взаимодействовать с рецептором LDL. При лечении сердца такой метод является безопасным и действенным.PCSK9 может перестать созревать из-за аминокислотной последовательности компонента S127R. Данная мутация также создаёт риск заболевания. Учёные надеются разработать новые лекарства на основе полученных знаний.