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К 2023 году 90% компьютеров будут поставлять с SSD – Western Digital

Эксперты Western Digital заявили, что 90 процентов мобильной техники, а также компьютеров, которые будут выпущены в 2023 году, оснастят современными накопителями SSD – Western Digital. Это связано с преимуществом накопителей SSD перед HDD.

К 2023 году 90% компьютеров будут поставлять с SSD – Western Digital


При аналогичном количестве памяти они имеют меньшие размеры, превосходя при этом по скорости передачи информации. Накопители SSD намного дороже HDD и преобладают в ресурсе записи. По мнению специалистов Western Digital, доля смартфонов, а также компьютеров, оснащаемых твердотельными накопителями, к 2023 году составит 90 процентов.

Эксперты отмечают, что увеличится объём современного рынка накопителей SSD. Согласно прогнозам, рост составит от 12,3 миллиардов долларов в прошлом году до 16,8 миллиардов долларов в 2023 году.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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