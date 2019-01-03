К 2023 году 90% компьютеров будут поставлять с SSD – Western Digital
Эксперты Western Digital заявили, что 90 процентов мобильной техники, а также компьютеров, которые будут выпущены в 2023 году, оснастят современными накопителями SSD – Western Digital. Это связано с преимуществом накопителей SSD перед HDD.
При аналогичном количестве памяти они имеют меньшие размеры, превосходя при этом по скорости передачи информации. Накопители SSD намного дороже HDD и преобладают в ресурсе записи. По мнению специалистов Western Digital, доля смартфонов, а также компьютеров, оснащаемых твердотельными накопителями, к 2023 году составит 90 процентов.
Эксперты отмечают, что увеличится объём современного рынка накопителей SSD. Согласно прогнозам, рост составит от 12,3 миллиардов долларов в прошлом году до 16,8 миллиардов долларов в 2023 году.
При аналогичном количестве памяти они имеют меньшие размеры, превосходя при этом по скорости передачи информации. Накопители SSD намного дороже HDD и преобладают в ресурсе записи. По мнению специалистов Western Digital, доля смартфонов, а также компьютеров, оснащаемых твердотельными накопителями, к 2023 году составит 90 процентов.
Эксперты отмечают, что увеличится объём современного рынка накопителей SSD. Согласно прогнозам, рост составит от 12,3 миллиардов долларов в прошлом году до 16,8 миллиардов долларов в 2023 году.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07