К 2023 году 90% компьютеров будут поставлять с SSD – Western Digital





При аналогичном количестве памяти они имеют меньшие размеры, превосходя при этом по скорости передачи информации. Накопители SSD намного дороже HDD и преобладают в ресурсе записи. По мнению специалистов Western Digital, доля смартфонов, а также компьютеров, оснащаемых твердотельными накопителями, к 2023 году составит 90 процентов.Эксперты отмечают, что увеличится объём современного рынка накопителей SSD. Согласно прогнозам, рост составит от 12,3 миллиардов долларов в прошлом году до 16,8 миллиардов долларов в 2023 году.