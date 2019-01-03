Настасья Самбурская торговала грушами и пасла гусей

Настасья Самбурская является активным пользователем социальных сетей. Знаменитость ежедневно делает посты в Instagram. Несколько часов назад артистка показала своим фанатам новое фото, на котором она держит рисунок. В комментарии Настасья Самбурская рассказала историю мальчика, который нарисовал этот рисунок под названием "Одиночество". Также знаменитость написала, что ей хорошо известно, что это такое. В конце своего поста артистка призналась, что торговала грушами и пасла гусей, чтобы заработать себе на туфли к первому сентября.Подписчики Настасьи Самбурской начали писать: "Хорошо и правильно написала пост, браво!", "Прямо на цитаты текст можно разбирать, класс", "Настасья, я восторгаюсь Вами, как правильно Вы умеете сказать!", "Рисунок, красивый и пост тоже". Всего за несколько десятков минут публикация набрала более 82 тысяч лайков.