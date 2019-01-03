Специалисты озвучили самый полезный вид зимнего спорта





Изабелла Андреева, являющаяся доктором функциональной диагностики, рассказала, что спокойные лыжные прогулки, во время которых соблюдаются меры предосторожности, подходят практически всем возрастным категориям. По словам специалистов, кататься на лыжах стоит не менее двух раз в неделю по два часа.Эксперты подчеркнули, что выбор вида зимнего спорта должен зависеть от преимуществ человека. Когда занятие не по душе, то пользы для здоровья оно не принесет.