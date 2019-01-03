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Специалисты озвучили самый полезный вид зимнего спорта

Лыжные прогулки являются более безопасным и полезным для здоровья человека видом зимнего спорта. По словам экспертов, по сравнению с иными видами нагрузок, они наименее травмоопасны, при этом укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, а также развивают мышцы ног, рук и спины.

Специалисты озвучили самый полезный вид зимнего спорта


Изабелла Андреева, являющаяся доктором функциональной диагностики, рассказала, что спокойные лыжные прогулки, во время которых соблюдаются меры предосторожности, подходят практически всем возрастным категориям. По словам специалистов, кататься на лыжах стоит не менее двух раз в неделю по два часа.

Эксперты подчеркнули, что выбор вида зимнего спорта должен зависеть от преимуществ человека. Когда занятие не по душе, то пользы для здоровья оно не принесет.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:14

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