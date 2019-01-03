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В Мексике обнаружена статуя Бога с рукой для принятия человеческих жертв

Археологи обнаружили в Мексике статую Бога с третьей рукой для принятия человеческих жертв. Информации опубликовало зарубежное издание Daily Mail.
В Мексике обнаружена статуя Бога с рукой для принятия человеческих жертв

Ученые из мексиканского Национального института антропологии и истории рассказали журналистам, что данную находку они обнаружили во время раскопок на руинах сооружений индейцев пополока в штате Пуэбла. По словам исследователей, они нашли две каменные статуи внушительных размеров. Истуканы внешне напоминают черепа. Есть предположение, что их использовали для того, чтобы закрывать дыры, в которые помещали кожу жертв после проведенных ритуалов. Археологи также раскопали скульптуру бога по имени Шипе-Тотек, который имеет третью руку, что является подтверждением факта о жертвоприношении.

Эксперты подчеркнул, что каменные черепа имеют высоту 70 сантиметров, их вес примерно 200 кг. Идолы богов находили ранее и в других культурах, однако последнее открытие произошло в целом храме. Шипе-Тотек – это один из важнейших богов древних времен Мексики. Он был покровителем плодородия, возрождал сельскохозяйственный цикл и войны. Директор Южного проекта Ноэми Кастильо предполагает, что найденный храм сооружен в 1000 и 1260 годах н. э. Специалист рассказал, что 80-сантиметровая статуя имеет отверстие в области живота, которое было местом наделенного силой зеленого камня. Ученые уверены, что наличие третьей руки – это не ошибка мастера, а символ человеческого жертвоприношения.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:54

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