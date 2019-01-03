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Представители Mercedes-Benz назвали дату официального дебюта GLB-Class нового поколения

Автобренд Mercedes-Benz назвал дату, когда официально дебютирует новая вариация GLB-Class. Новое поколение авто начнут продавать в конце текущего года.

Представители Mercedes-Benz назвали дату официального дебюта GLB-Class нового поколения


Транспортное средство планируют презентовать текущим летом. На территории Германии накануне на автомобильных дорогах был замечен тестовый прототип авто. Его кузов был обтянут камуфляжной пленкой. По очертаниям, новая версия получила более угловатые элементы дизайна. Платформой для GLB-Class нового поколения выступает архитектура MFA2, которую создали для более компактных версий, к примеру, новых A-Class, а также CLA. Пока неизвестно, какая линейка силовых агрегатов будет использоваться в новой версии.

Модель текущего поколения оснащается четырёхцилиндровой двухлитровой турбированной силовой установкой на 188 «лошадок». На территории Европы доступным является четырёхцилиндровый 1,4-литровый современный турбодвигатель, а также 1,5-литровая турбодизельная силовая установка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:49

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