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Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова подозревает его в краже денег

Лилия Соловьева дала небольшое интервью, в котором сообщила, что у нее пропала крупная сумма денег. Также бывшая возлюбленная Ивана Жидкова рассказала, что подозревает актера театра и кино в краже.

Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова подозревает его в краже денег

Лилия Соловьева и Иван Жидков были вместе несколько лет. У пары есть маленький сын Степан, но их отношения так и не сложились. Сейчас бывшая возлюбленная артиста обвиняет его в краже денег. Дело в том, что накануне у модели были списаны 36 000 рублей через социальную сеть Facebook. Лилия Соловьева считает, что в этом виноваты таргетологи Ивана Жидкова. Ведь недавно модель предоставила им собственный аккаунт для рекламы спектакля экс-бойфренда.

Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова подозревает его в краже денег

Также Лилия Соловьева сообщила, что теперь с Иваном Жидковым они поссорились окончательно. Модель написала официальную жалобу на Facebook, но уверена, что это ей не поможет. Ведь операция по списыванию денег была проведена с ее аккаунта, хотя и не лично. Сам Иван Жидков пока никак не прокомментировал данную ситуацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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