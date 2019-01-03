Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова подозревает его в краже денег





Лилия Соловьева и Иван Жидков были вместе несколько лет. У пары есть маленький сын Степан, но их отношения так и не сложились. Сейчас бывшая возлюбленная артиста обвиняет его в краже денег. Дело в том, что накануне у модели были списаны 36 000 рублей через социальную сеть Facebook. Лилия Соловьева считает, что в этом виноваты таргетологи Ивана Жидкова. Ведь недавно модель предоставила им собственный аккаунт для рекламы спектакля экс-бойфренда.Также Лилия Соловьева сообщила, что теперь с Иваном Жидковым они поссорились окончательно. Модель написала официальную жалобу на Facebook, но уверена, что это ей не поможет. Ведь операция по списыванию денег была проведена с ее аккаунта, хотя и не лично. Сам Иван Жидков пока никак не прокомментировал данную ситуацию.