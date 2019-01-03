Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился на обратной стороне Луны
Китайские ученые сообщили об успешном приземлении их космического беспилотного аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Это первое прилунение космической станции на практически неизученную территорию спутника Земли.
По словам китайских астрофизиков, на борту беспилотного аппарата «Чанъэ-4» находился луноход, которому предстоит провести множество исследований и экспериментов. Целью некоторых опытов станет выращивание организмов в условиях малой силы притяжения.
Прилунение аппарата «Чанъэ-4» произошло в бассейне Эйткена, находящегося в районе Южного полюса Луны. Бассейн является крупнейшим ударным кратером в Солнечной системе. Запуск аппарата с космодрома Сичан состоялся 8 декабря. Китайские эксперты отмечают, что созданием тепловых блоков беспилотного аппарата занималась российская компания «Росатом».
По словам китайских астрофизиков, на борту беспилотного аппарата «Чанъэ-4» находился луноход, которому предстоит провести множество исследований и экспериментов. Целью некоторых опытов станет выращивание организмов в условиях малой силы притяжения.
Прилунение аппарата «Чанъэ-4» произошло в бассейне Эйткена, находящегося в районе Южного полюса Луны. Бассейн является крупнейшим ударным кратером в Солнечной системе. Запуск аппарата с космодрома Сичан состоялся 8 декабря. Китайские эксперты отмечают, что созданием тепловых блоков беспилотного аппарата занималась российская компания «Росатом».
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:39