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Динозавры могут по-прежнему обитать в тропических джунглях

Динозавры могут по-прежнему обитать в тропических джунглях, считают ученые. Коренные жители Папуа - Новой Гвинеи и Индонезии продолжают сообщать о столкновениях с гигантскими вымершими рептилиями.
Динозавры могут по-прежнему обитать в тропических джунглях

Много лет подряд люди из разных южных стран мира передают истории о динозаврах, которых собственными глазами видели в почти не исследованных тропических лесах. Так, на острове Нуса Камбанган в Индонезии есть легенда о Кавуке, предполагаемом велоцирапторе. Похожий на крокодила ящер передвигается на задних лапах. Он разрывает могилы и утаскивает тела, поедая их. Эксперты предполагали, что на самом деле местные видят гигантского варана или комодского дракона, однако ни один из них не ходит на двух конечностях.

Полутораметровый монстр агрессивен и угрожает жизни поселенцев. На острове Серам ходят слухи о чернокрылом птерозавре Оранг Бати с головой обезьяны. Днями рукокрылое прячется в вулканических отвалах, а ночью может унести из деревни младенца.

Провинция Западная Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее имеет своего монстра - Каиаимуну. Теризинозавр появлялся в 2005 году. Длина его тела составляет 12-15 метров, ходит ящер на двух лапах и имеет ещё две передние с крупными когтями.

При этом, согласно свидетельствам, Каиаимуну не хищник, а ест листву с деревьев. Черепашью голову теризинозавра коренные жители даже запечатлели в виде скульптуры из веток.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:28

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