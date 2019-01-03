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Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в Сети с Александрой Черно

Оказавшись за Периметром бывшая участница «Дома-2» Роза Райсон начала «разоблачать» как сам проект, так и самых ярких его участников, особенно досталось молодоженам Саше Черно и Иосифу Оганесяну.

Розалии не понравилось, что Черно назвала Андрея Шабарина подкаблучником и напомнила Саше, что именно ее супруг не может шагу ступить без указаний проектной толстушки.

Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в Сети с Александрой Черно

Но еще больше не понравилось Райсон то, что Черно зазывала ее парня на девичник, обещая, что на нем будет его бывшая пассия – Алиана Устиненко и другие девчонки.

Решив уколоть Александру побольнее, Роза указала девушке на ее габариты отметив, что ее слова в «сторис» «заглушило чавкание шаурмой». Также Розалия указала Иосифу, что именно он подкаблучник, и попросила «ребят, не лезь куда не влазите».

Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в Сети с Александрой Черно

У Саши оказался неоспоримый аргумент на все обвинения и уколы Райсон, она отметила, что «стала женой», тогда как розу «используют как дешевую прости господи» и даже «хотят уйти от нее на проект», советуя блондинке поискать проблему в себе самой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53

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