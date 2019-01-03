Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в Сети с Александрой Черно

Розалии не понравилось, что Черно назвала Андрея Шабарина подкаблучником и напомнила Саше, что именно ее супруг не может шагу ступить без указаний проектной толстушки.Но еще больше не понравилось Райсон то, что Черно зазывала ее парня на девичник, обещая, что на нем будет его бывшая пассия – Алиана Устиненко и другие девчонки.Решив уколоть Александру побольнее, Роза указала девушке на ее габариты отметив, что ее слова в «сторис» «». Также Розалия указала Иосифу, что именно он подкаблучник, и попросила «ребят, не лезь куда не влазите».У Саши оказался неоспоримый аргумент на все обвинения и уколы Райсон, она отметила, что «стала женой», тогда как розу «» и даже «хотят уйти от нее на проект», советуя блондинке поискать проблему в себе самой.