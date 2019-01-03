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Sony представит три новых смартфона на выставке CES 2019

Японская компания Sony в 2019 году представит три новых смартфона. Их презентация состоится на всемирной выставке CES.
Sony представит три новых смартфона на выставке CES 2019

Транснациональная корпорация из Японии Sony выпускает в 2019 году три мобильных телефона. Свои новинки производитель намерен представить на всемирной выставке Consumer Electronics Show. Представители компании рассылают пригласительные письма на пресс-конференцию, которая назначена в канун дня прохождения мероприятия CES. Sony представит потребительской аудитории такие новинки, как мобильные телефоны моделей Xperia XA3, XA3 Ultra и L3, которые будут оснащены оперативной системой Android 9.0 Pie. На рынок устройства попадут в феврале этого года. На данный момент от инсайдеров известна информация только о двух из трех новинках: XA3 Ultra и L3.

Модели смартфона XA3 Ultra имеют дисплей Full HD+ в 6,5 дюймов с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Девайс будет работать на микросхемах Snapdragon 660, разработанных компанией Qualcomm. Также устройство получило двойную основную камеру.
Xperia L3 получит 5,7-дюймовый экран, а также будет работать на процессоре Snapdragon 660.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:47

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