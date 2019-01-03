Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы в Санкт-Петербурге





Продюсер Андрей Разин сделал небольшое заявление. Он сообщил, что сегодня в Санкт-Петербурге в зале «Аврора» состоится концерт легендарной группы «Ласковый май», также там пройдем и первое сольное выступление Агнии Осиной. Знаменитость отметил, что дочь Евгения Осина весьма талантлива, так что зрители не пожалеют, что посетили ее выступление. Андрей Разин заверяет, что Агния Осина удивит и порадует присутствующих в зале людей.Напомним, что Евгений Осин ушел из жизни несколько месяцев назад. Смерть наступила от остановки сердца. Вокруг наследства и кончины известного исполнителя начался большой скандал. Андрей Разин до сих пор считает, что трагедия с музыкантом не была случайностью