В Москве в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали девять человек





Сообщается, что столкновение микроавтобуса Mercedes и легкового авто Skoda имело место около дома №14 на Ореховом бульваре. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии были доставлены в медицинские учреждения столицы после оказания первой помощи.О подробностях автомобильного происшествия информации нет. Сотрудникам ГИБДД столицы предстоит выяснить причины, которые привели к аварии.