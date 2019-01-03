В Москве в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали девять человек
В Москве в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали девять человек. Информация стала известна по данным представителя экстренной службы города.
Сообщается, что столкновение микроавтобуса Mercedes и легкового авто Skoda имело место около дома №14 на Ореховом бульваре. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии были доставлены в медицинские учреждения столицы после оказания первой помощи.
О подробностях автомобильного происшествия информации нет. Сотрудникам ГИБДД столицы предстоит выяснить причины, которые привели к аварии.
Сообщается, что столкновение микроавтобуса Mercedes и легкового авто Skoda имело место около дома №14 на Ореховом бульваре. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии были доставлены в медицинские учреждения столицы после оказания первой помощи.
О подробностях автомобильного происшествия информации нет. Сотрудникам ГИБДД столицы предстоит выяснить причины, которые привели к аварии.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:59