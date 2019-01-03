Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой
Отношения Ольги Бузовой и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова до сих пор волнуют фанатов, как футболиста, так и певицы, а недавно молодой отец выложил фото с бывшей свекровью ведущей «Дом-2», что не осталось незамеченным поклонниками.
Напомним, что во время замужества Бузова всеми силами пыталась заслужить расположение свекрови, но мать футболиста так и не смогла полюбить звезду телестройки.
Шуточное фото в «сторис» Instagram фанаты Ольги сочли противным, несмотря на то, что «вроде прикольно смотреться должно».
Более того, хейтеры порекомендовали Тарасову обратить внимание на свое здоровье, так как белый налет на языке говорит о заболеваниях.
Впрочем, Дмитрий и его третья супруга счастливы в браке и воспитывают малышку Милану, тогда как Ольге Бузовой приходится довольствоваться лишь стремительной карьерой звезды.
Напомним, что во время замужества Бузова всеми силами пыталась заслужить расположение свекрови, но мать футболиста так и не смогла полюбить звезду телестройки.
Шуточное фото в «сторис» Instagram фанаты Ольги сочли противным, несмотря на то, что «вроде прикольно смотреться должно».
Более того, хейтеры порекомендовали Тарасову обратить внимание на свое здоровье, так как белый налет на языке говорит о заболеваниях.
Впрочем, Дмитрий и его третья супруга счастливы в браке и воспитывают малышку Милану, тогда как Ольге Бузовой приходится довольствоваться лишь стремительной карьерой звезды.