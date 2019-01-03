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Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой

Отношения Ольги Бузовой и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова до сих пор волнуют фанатов, как футболиста, так и певицы, а недавно молодой отец выложил фото с бывшей свекровью ведущей «Дом-2», что не осталось незамеченным поклонниками.

Напомним, что во время замужества Бузова всеми силами пыталась заслужить расположение свекрови, но мать футболиста так и не смогла полюбить звезду телестройки.

Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой

Шуточное фото в «сторис» Instagram фанаты Ольги сочли противным, несмотря на то, что «вроде прикольно смотреться должно».

Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой

Более того, хейтеры порекомендовали Тарасову обратить внимание на свое здоровье, так как белый налет на языке говорит о заболеваниях.

Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой

Впрочем, Дмитрий и его третья супруга счастливы в браке и воспитывают малышку Милану, тогда как Ольге Бузовой приходится довольствоваться лишь стремительной карьерой звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47

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