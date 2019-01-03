Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову, опубликовав шуточное фото со своей мамой





Напомним, что во время замужества Бузова всеми силами пыталась заслужить расположение свекрови, но мать футболиста так и не смогла полюбить звезду телестройки.Шуточное фото в «сторис» Instagram фанаты Ольги сочли противным, несмотря на то, что «вроде прикольно смотреться должно».Более того, хейтеры порекомендовали Тарасову обратить внимание на свое здоровье, так как белый налет на языке говорит о заболеваниях.Впрочем, Дмитрий и его третья супруга счастливы в браке и воспитывают малышку Милану, тогда как Ольге Бузовой приходится довольствоваться лишь стремительной карьерой звезды.