В России создадут специализированный университет для обучения роботов
В Российской Федерации к 2035 году планируют создать специализированный специальный университет, который предназначен для обучения современных роботов. В этом центре будут работать выпускники различных профильных направлений из вузов страны, занимаясь обучением ИИ.
Квалифицированными специалистами в данном университете будет проводиться работа с искусственным интеллектом, различными типами роботов, созданных на базе ИИ. Эксперты будут знакомить их с решениями всевозможных прикладных задач, касающихся внедрения в имеющуюся транспортную инфраструктуру муниципалитета технологий современной связи V2X, а также автоматизированных машин. Многие эксперты отмечают, что распространение систем автоматической робототехники в разные сферы производства может привести к массовым сокращениям людей в некоторых экономических сферах.
По словам специалистов, роботы в первую очередь заменят работников на должностях, где наблюдается многократное повторение неосложнённых операций согласно разработанным инструкциям.
Квалифицированными специалистами в данном университете будет проводиться работа с искусственным интеллектом, различными типами роботов, созданных на базе ИИ. Эксперты будут знакомить их с решениями всевозможных прикладных задач, касающихся внедрения в имеющуюся транспортную инфраструктуру муниципалитета технологий современной связи V2X, а также автоматизированных машин. Многие эксперты отмечают, что распространение систем автоматической робототехники в разные сферы производства может привести к массовым сокращениям людей в некоторых экономических сферах.
По словам специалистов, роботы в первую очередь заменят работников на должностях, где наблюдается многократное повторение неосложнённых операций согласно разработанным инструкциям.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15