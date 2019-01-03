В России создадут специализированный университет для обучения роботов





Квалифицированными специалистами в данном университете будет проводиться работа с искусственным интеллектом, различными типами роботов, созданных на базе ИИ. Эксперты будут знакомить их с решениями всевозможных прикладных задач, касающихся внедрения в имеющуюся транспортную инфраструктуру муниципалитета технологий современной связи V2X, а также автоматизированных машин. Многие эксперты отмечают, что распространение систем автоматической робототехники в разные сферы производства может привести к массовым сокращениям людей в некоторых экономических сферах.По словам специалистов, роботы в первую очередь заменят работников на должностях, где наблюдается многократное повторение неосложнённых операций согласно разработанным инструкциям.