Ученые: Первая геомагнитная буря 2019 года обрушится на Землю 4 января





Ученые рассказали, когда людям стоит ожидать первую в 2019 году геомагнитную бурю. Согласно предварительным оценкам, она обрушится на Землю 4 января.Недавно специалисты заметили, что на Солнце появилась очередная корональная дыра, направленная прямо в сторону Земли. Корональными дырами называют те области, где солнечная плазма наименее плотная и имеет более низкую температуру по сравнению с другими участками поверхности звезды.«Освободившаяся» в этих областях плазма становится солнечным ветром, который обрушивается на планету. От его вредного воздействия все биологические виды защищает магнитное поле Земли. Когда частицы солнечной плазмы сталкиваются с полем, возникает геомагнитная буря. Зачастую она влияет на технику и самочувствие людей.