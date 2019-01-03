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Ученые: Первая геомагнитная буря 2019 года обрушится на Землю 4 января

Ученые рассказали, когда людям стоит ожидать первую в 2019 году геомагнитную бурю. Согласно предварительным оценкам, она обрушится на Землю 4 января.
Ученые: Первая геомагнитная буря 2019 года обрушится на Землю 4 января

Недавно специалисты заметили, что на Солнце появилась очередная корональная дыра, направленная прямо в сторону Земли. Корональными дырами называют те области, где солнечная плазма наименее плотная и имеет более низкую температуру по сравнению с другими участками поверхности звезды.

«Освободившаяся» в этих областях плазма становится солнечным ветром, который обрушивается на планету. От его вредного воздействия все биологические виды защищает магнитное поле Земли. Когда частицы солнечной плазмы сталкиваются с полем, возникает геомагнитная буря. Зачастую она влияет на технику и самочувствие людей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00

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