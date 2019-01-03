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Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа Александра Лазарева

Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа Александра Лазарева, которому 3 января исполнился бы 81 год. Народный артист ушёл из жизни легко и красиво.
Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа Александра Лазарева

В день рождения покойного мужа Немоляева вспомнила о том, каким был 51 год жизни с любимым. 8 лет назад актёра не стало из-за оторвавшегося тромба, когда он отдыхал на даче. По словам врачей, пациент спал и ушёл очень легко. Вдова вспоминает, что в последние годы держать рабочий ритм со съёмками в проекте "Мелочи жизни" и игрой в театре бывшему блокаднику было трудно.

Лазарев выбивался из сил, но относился к своему призванию с большой ответственностью, а зрители и коллеги отвечали ему взаимностью. За 50 лет работы в Театре Маяковского артист сумел не нажить врагов.

Жили душа в душу и супруги, которые сошлись очень быстро, когда Немоляевой было 22 года. Лазарев относился к браку и семейной жизни, как к работе с самых молодых лет. Муж с женой старались всегда быть вместе, и ни разу не ездили в отпуск по отдельности.
Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа Александра Лазарева

В целом актёр обладал прекрасным характером. Если бы не поддержка родных и возможность постоянно работать, Немоляевой было бы очень трудно прийти в себя после смерти супруга.

"Мы прожили вместе 51 год, и не каждому даётся такое чудо!" - считает знаменитость.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:52

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