АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд

Компания Xiaomi заявила, что смартфон Redmi превратится в отдельный бренд. Первый гаджет будет представлен уже в средине января 2019 года.
Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд

Китайский производитель мобильных телефонов корпорация Xiaomi сделала презентацию, которую длительное время ожидала потребительская аудитория. На мероприятии разработчики заявили о том, что смартфон Redmi станет отдельным от Xiaomi брендом. Первый девайс, который представит линейку, пользователь сможет увидеть уже в этом месяце.

Название нового устройства представители компании еще не раскрыли. Решение Xiaomi отделить гаджеты Redmi от компании стало последствием желания разработчиков изменить характер своей иерархии мобильных телефонов. Xiaomi решила поступить с Redmi, как компания Oppo с серией Realme и Huawei с маркой Honor. Благодаря такому решению китайской корпорации, на потребительском рынке появится еще одна компания, которая создаст конкуренцию среди специалистов, занимающихся флагманскими аппаратами. О новом устройстве пока что нет практически никакой информации. Известно только то, что девайс будет оснащен основной камерой на 48 мегапикселей. Эксперты выдвинули предположение, что новинка может получить одно из двух названий: Redmi Pro 2 или Redmi 7 Pro.

Напомним, что по информации прозвучавшей на презентации, гаджет от Redmi попадет на потребительский рынок в середине этого месяца.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными
Sony представит три новых смартфона на выставке
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве
В России создадут специализированный университет
Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался
Ученые: Первая геомагнитная буря 2019 года
В Москве в ДТП с маршруткой и автомобилем
Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в
Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа
Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову,
Ученые: Любовь влияет на мозг человека, как
Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд
В Сети показали нестандартный тюнинг-проект на
Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте
Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке
Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица
В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей
Японские ученые научились преобразовывать тепло в
Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Просмотреть все новости