Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд





Китайский производитель мобильных телефонов корпорация Xiaomi сделала презентацию, которую длительное время ожидала потребительская аудитория. На мероприятии разработчики заявили о том, что смартфон Redmi станет отдельным от Xiaomi брендом. Первый девайс, который представит линейку, пользователь сможет увидеть уже в этом месяце.Название нового устройства представители компании еще не раскрыли. Решение Xiaomi отделить гаджеты Redmi от компании стало последствием желания разработчиков изменить характер своей иерархии мобильных телефонов. Xiaomi решила поступить с Redmi, как компания Oppo с серией Realme и Huawei с маркой Honor. Благодаря такому решению китайской корпорации, на потребительском рынке появится еще одна компания, которая создаст конкуренцию среди специалистов, занимающихся флагманскими аппаратами. О новом устройстве пока что нет практически никакой информации. Известно только то, что девайс будет оснащен основной камерой на 48 мегапикселей. Эксперты выдвинули предположение, что новинка может получить одно из двух названий: Redmi Pro 2 или Redmi 7 Pro.Напомним, что по информации прозвучавшей на презентации, гаджет от Redmi попадет на потребительский рынок в середине этого месяца.