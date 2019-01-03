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Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру герцогини Сассекской

Сестра герцогини Сассекской вошла в список Скотленд-Ярда. В данный перечень вносятся лица, которые могут стать угрозой для британской королевской четы.

Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру герцогини Сассекской


В штаб-квартире английской полиции предполагают, что Саманта Маркл может представлять для королевской семьи потенциальную угрозу. Детективы отметили, что нанести реальный вред Меган Маркл сестра не сможет, но риск касательно репутации герцогини Сассекской может «вызвать ряд затруднений» для монаршей семьи.

Стоит напомнить, что родственники супруги принца Гарри на протяжении длительного времени пытаются привлечь к себе повышенное внимание. Лучше всех «справляется» с этим сводная сестра Меган Маркл. Недавно Саманта высказалась в социальных сетях о характере родственницы. Она опубликовала рождественскую открытку, где в резкой форме обвинила герцогиню Сассекскую в неблагодарности по отношению к отцу, и начала призывать ее возобновить общение со своей семьей.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14

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