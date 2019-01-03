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В Сети показали нестандартный тюнинг-проект на базе «Волга»

В Сети продемонстрировали нестандартный тюнинг-проект, базой которого стала «Волга». Данное авто объединило в себе утилитарность, а также красоту.

В Сети показали нестандартный тюнинг-проект на базе «Волга»


Этот проект показывает, что могло произойти, если бы в 60-70 годы в СССР авто перестали быть роскошью. Тюнинговую «Волгу» назвали в честь Chevrolet в кузове Ute – El Camino. Транспортное средство оснащается V-образным 8-цилиндровым мотором 3UZ-FE от бренда Toyota. Двигатель генерирует 300 «лошадок». El Camino имеет задний привод и автоматическую КП. Тормоза, а также подвеску для авто взяли у версии ГАЗ-31105. Пол грузового отсека пикапа отделали натуральной сосной. В обновлённом ГАЗ-24 объединили задние, а также передние двери. Для них стекла были сделаны на заказ. В салоне El Camino установили кожаные сидения американской модели. Руль остался классическим. Передняя панель не имеет пластика. Там используется железо красной расцветки с деревянными вставками.

Тюнингованная версия El Camino ездит намного быстрее ГАЗ-24. На реализацию данного проекта было затрачено три года, а также не меньше 3 млн. руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:27

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