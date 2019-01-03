В Сети показали нестандартный тюнинг-проект на базе «Волга»





Этот проект показывает, что могло произойти, если бы в 60-70 годы в СССР авто перестали быть роскошью. Тюнинговую «Волгу» назвали в честь Chevrolet в кузове Ute – El Camino. Транспортное средство оснащается V-образным 8-цилиндровым мотором 3UZ-FE от бренда Toyota. Двигатель генерирует 300 «лошадок». El Camino имеет задний привод и автоматическую КП. Тормоза, а также подвеску для авто взяли у версии ГАЗ-31105. Пол грузового отсека пикапа отделали натуральной сосной. В обновлённом ГАЗ-24 объединили задние, а также передние двери. Для них стекла были сделаны на заказ. В салоне El Camino установили кожаные сидения американской модели. Руль остался классическим. Передняя панель не имеет пластика. Там используется железо красной расцветки с деревянными вставками.Тюнингованная версия El Camino ездит намного быстрее ГАЗ-24. На реализацию данного проекта было затрачено три года, а также не меньше 3 млн. руб.