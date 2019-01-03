Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню космическому зонду New Horizons





Музыкант признался, что этот проект оказался для него очень захватывающим, так как объединил такие главные стороны жизни, как музыка и астрономия. Человеческое любопытство и упорство - главная тема произведения рок-легенды.Брайан Мэй впервые за последние 20 лет записал сольную композицию. В сопровождающем песню видеоролике можно увидеть, как зонд совершает миссию к Плутону. Интересно, что в начале песни звучат слова известного физика Стивена Хокинга, о том, что New Horizons поможет людям понять, как образовалась Солнечная система.