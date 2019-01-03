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Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню космическому зонду New Horizons

Гитарист культовой рок-группы Queen Брайан Мэй, посвятил новую песню космическому зонду под названием New Horizons. Это связано с окончанием миссии, длившейся 12 лет.

Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню космическому зонду New Horizons

Музыкант признался, что этот проект оказался для него очень захватывающим, так как объединил такие главные стороны жизни, как музыка и астрономия. Человеческое любопытство и упорство - главная тема произведения рок-легенды.

Брайан Мэй впервые за последние 20 лет записал сольную композицию. В сопровождающем песню видеоролике можно увидеть, как зонд совершает миссию к Плутону. Интересно, что в начале песни звучат слова известного физика Стивена Хокинга, о том, что New Horizons поможет людям понять, как образовалась Солнечная система.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00

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