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Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте реальных доходов россиян в прошлом году

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о незначительном росте реальных доходов россиян в 2018 году. У себя в Twitter российский специалист опубликовал графики с соответствующими экономическими показателями, которые значительно расходятся с прогнозами правительства.
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте реальных доходов россиян в прошлом году

Инфляция оказалась намного выше прогнозируемых показателей, ее рост составил 4,2%. Показатели ВВП (1,5%) оказались ниже, чем предполагалось правительством, а реальные доходы россиян, если и показывают рост, то незначительный, оценивающийся буквально десятыми долями процента. Все указывает на то, что 2019 год для российского правительства начнется с низкого старта.

В октябре правительство прогнозировало, что инфляция в этом году вырастет на 2,7%. Ожидаемый темп роста ВВП оценивался в 1,6%. Из инфографика видно, что все прогнозы правительства оказались несбыточными.



 
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Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:07

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