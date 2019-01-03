Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте реальных доходов россиян в прошлом году
Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о незначительном росте реальных доходов россиян в 2018 году. У себя в Twitter российский специалист опубликовал графики с соответствующими экономическими показателями, которые значительно расходятся с прогнозами правительства.
Инфляция оказалась намного выше прогнозируемых показателей, ее рост составил 4,2%. Показатели ВВП (1,5%) оказались ниже, чем предполагалось правительством, а реальные доходы россиян, если и показывают рост, то незначительный, оценивающийся буквально десятыми долями процента. Все указывает на то, что 2019 год для российского правительства начнется с низкого старта.
В октябре правительство прогнозировало, что инфляция в этом году вырастет на 2,7%. Ожидаемый темп роста ВВП оценивался в 1,6%. Из инфографика видно, что все прогнозы правительства оказались несбыточными.
Инфляция оказалась намного выше прогнозируемых показателей, ее рост составил 4,2%. Показатели ВВП (1,5%) оказались ниже, чем предполагалось правительством, а реальные доходы россиян, если и показывают рост, то незначительный, оценивающийся буквально десятыми долями процента. Все указывает на то, что 2019 год для российского правительства начнется с низкого старта.
В октябре правительство прогнозировало, что инфляция в этом году вырастет на 2,7%. Ожидаемый темп роста ВВП оценивался в 1,6%. Из инфографика видно, что все прогнозы правительства оказались несбыточными.
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:07