Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте реальных доходов россиян в прошлом году





Инфляция оказалась намного выше прогнозируемых показателей, ее рост составил 4,2%. Показатели ВВП (1,5%) оказались ниже, чем предполагалось правительством, а реальные доходы россиян, если и показывают рост, то незначительный, оценивающийся буквально десятыми долями процента. Все указывает на то, что 2019 год для российского правительства начнется с низкого старта.В октябре правительство прогнозировало, что инфляция в этом году вырастет на 2,7%. Ожидаемый темп роста ВВП оценивался в 1,6%. Из инфографика видно, что все прогнозы правительства оказались несбыточными.