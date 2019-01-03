Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица водителя





Их предлагают как опцию, за которую владельцу авто требуется заплатить отдельно. Представители шведской известной компании отмечают, что новые камеры они собираются применять как дополнительную систему безопасности авто. Атиф Рафик, являющийся директором по цифровым современным технологиям фирмы Volvo отметил, что камеры введут на протяжении года. Они способны по лицу определять какой уровень сахара находится в крови автовладельца. Это позволит автоматически связаться с родственниками либо медицинским учреждением в случае проблемы со здоровьем. Новые камеры будут осуществлять контроль за поведением водителя. Благодаря полученным данным авто будет предпринимать шаги для уменьшения стресса, оказываемого на водителя.Другим назначением таких камер является распознавание лица. Во время нахождения водителя в авто, камера способна идентифицировать конкретных людей. За счёт этого может производиться регулировка настройки авто под каждого владельца.