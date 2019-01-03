В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд за одно дерево





В китайском заповеднике две панды вступили в схватку за одно дерево. Бамбуковые медведи кусались, дрались и толкались. Все происходящее между животными было зафиксировано камерой. Работники питомника поделились с общественностью видеороликом на Youtube-канале iPanda.Данное видео моментально покорило пользователей Сети. На нем видно, как конфликт зарождался еще не земле. Панды толкались, не подпуская друг друга к желанному объекту. Однако, одной из героинь ролика все же удалось обхитрить соперницу. Она забралась на дерево, но оставшаяся на земле панда не собиралась так просто уступать. Животное сначала кусало лидера. Однако, убедившись, что это не приносит результат, решило стянуть соперника с дерева за лапы и уши. Этот метод борьбы оказался куда эффективнее первого. В результате обе панды очутились на земле. Кто из бамбуковых медведей одержал победу - остается загадкой.По комментариям, оставленным под видео, можно сделать вывод, что интернет-пользователи в восторге от увиденного зрелища. Многие зрители удивлялись почему панды решили бороться именно за это дерево, несмотря на то, что вокруг их очень много.