Крис Кельми составил завещание за месяц до своей смерти





Опасаясь за свое здоровье 64-летний Крис Кельми принял решение составить завещание. Исполнитель песен все свое имущество оставил экс-супруге Людмиле Кельми и своему сыну Кристиану. Родные практически не интересовались артистом, хотя сейчас смогут получить 3 роскошные столичные квартиры и шикарное загородное жилье в Подмосковье с бассейном. Состояние знаменитости оценивается примерно в 100 000 000 руб. При этом авторские права на знаменитые песни Криса Кельми оценили еще дороже. Однако завещание может оспорить Евгений, являющийся младшим братом музыканта. Он был директором певца, и по закону является наследником 2-й очереди.Стоит напомнить, что кумир 90-х годов был обнаружен в своем загородном доме без сознания. Докторам скорой помощи не удалось спасти артиста. Тело знаменитости было доставлено в Наро-Фоминский морг.