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Крис Кельми составил завещание за месяц до своей смерти

Крис Кельми перед смертью был в крайне плохом состоянии здоровья. Артист практически не выходил на улицу, так как передвигался только с помощью ходунков, а также страдал от эпилепсии. Однако музыкант успел составить завещание за месяц до трагических событий.
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей смерти


Опасаясь за свое здоровье 64-летний Крис Кельми принял решение составить завещание. Исполнитель песен все свое имущество оставил экс-супруге Людмиле Кельми и своему сыну Кристиану. Родные практически не интересовались артистом, хотя сейчас смогут получить 3 роскошные столичные квартиры и шикарное загородное жилье в Подмосковье с бассейном. Состояние знаменитости оценивается примерно в 100 000 000 руб. При этом авторские права на знаменитые песни Криса Кельми оценили еще дороже. Однако завещание может оспорить Евгений, являющийся младшим братом музыканта. Он был директором певца, и по закону является наследником 2-й очереди.

Крис Кельми составил завещание за месяц до своей смерти


Стоит напомнить, что кумир 90-х годов был обнаружен в своем загородном доме без сознания. Докторам скорой помощи не удалось спасти артиста. Тело знаменитости было доставлено в Наро-Фоминский морг.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:23

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