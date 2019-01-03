АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Японские ученые научились преобразовывать тепло в электричество

Японские ученые разработали технологию, позволяющую производить недорогой и гибкий материал, способный преобразовывать низкотемпературное тепло в электрическую энергию. Свою технологию сотрудники Университета Осаки назвали FlexTEG.
Японские ученые научились преобразовывать тепло в электричество

Физики уже продолжительное время бьются над тем, чтобы преобразовывать тепло в электроэнергию, однако для успешного осуществления этого процесса ранее им не хватало технологий. Так, для преобразования 150-градусного тепла понадобились бы термоэлектрические модули, способные функционировать в диапазоне 100-150 ⁰C.

Именно такие модули и научились создавать ученые из Японии. Уникальная особенность разработки, созданной по технологии FlexTEG, заключается в параллельной интеграции электродов. Она позволяет изгибать модуль в любом направлении и уменьшает механическую нагрузку на полупроводниковые микросхемы, расположенные на гибкой подложке, что улучшает общую механическую надежность изобретения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте
Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке
Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица
В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей
Японские ученые научились преобразовывать тепло в
Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Просмотреть все новости