Японские ученые научились преобразовывать тепло в электричество





Физики уже продолжительное время бьются над тем, чтобы преобразовывать тепло в электроэнергию, однако для успешного осуществления этого процесса ранее им не хватало технологий. Так, для преобразования 150-градусного тепла понадобились бы термоэлектрические модули, способные функционировать в диапазоне 100-150 ⁰C.Именно такие модули и научились создавать ученые из Японии. Уникальная особенность разработки, созданной по технологии FlexTEG, заключается в параллельной интеграции электродов. Она позволяет изгибать модуль в любом направлении и уменьшает механическую нагрузку на полупроводниковые микросхемы, расположенные на гибкой подложке, что улучшает общую механическую надежность изобретения.