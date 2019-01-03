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В Красноармейске женщина замерзла насмерть на могиле сына

На одном из кладбищ города Красноармейска посетители обнаружили женщину, которая замерзла насмерть на могиле сына. Происшествие произошло 2 января.
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на могиле сына

По сообщению телевизионного канала «РЕН ТВ», 2 января в городе Красноармейске, который располагается в Московской области, на погосте обнаружен труп 59-летней женщины. Место пребывания пострадавшей установили родственники. Они нашли женщину на могиле ее сына. Обнаружившие тело люди вызвали скорую помощь. Однако, медицинским работникам, которые приехали по вызову на место происшествия, оставалось только зафиксировать факт смерти.

По предварительному заключению, медиков женщина погибла от переохлаждения организма.



 
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Происшествия
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:46

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