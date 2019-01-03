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Николая Дроздова с переломами ребер доставили в больницу

Известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов с переломами ребер попал в госпиталь. Родственники 81-летнего профессора не рассказывают подробности о случившемся, известно лишь, что инцидент произошел ночью с 1 на 2 января в Подмосковье.
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в больницу

Ведущий научно-популярной передачи «В мире животных» ранее часто любил рисковать и подвергать свою жизнь опасности. На съемках одного из эпизодов его атаковала ядовитая змея, однако Николай Дроздов не приостановил процесс работы над программой. С опухшей конечностью ведущий обратился в институт Склифосовского лишь на следующий день, там ему сообщили, что еще чуть-чуть и началась бы гангрена.

Татьяна Петровна — жена Николая Дроздова вспоминает, что у супруга, сколько она себя помнит, всегда на теле были травмы. Он мог прийти со съемок со сломанным пальцем или с зашитой головой.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:54

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