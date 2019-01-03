Николая Дроздова с переломами ребер доставили в больницу





Ведущий научно-популярной передачи «В мире животных» ранее часто любил рисковать и подвергать свою жизнь опасности. На съемках одного из эпизодов его атаковала ядовитая змея, однако Николай Дроздов не приостановил процесс работы над программой. С опухшей конечностью ведущий обратился в институт Склифосовского лишь на следующий день, там ему сообщили, что еще чуть-чуть и началась бы гангрена.Татьяна Петровна — жена Николая Дроздова вспоминает, что у супруга, сколько она себя помнит, всегда на теле были травмы. Он мог прийти со съемок со сломанным пальцем или с зашитой головой.