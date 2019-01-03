Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с патчами на глазах





Вся семья Ксении на зимние каникулы уехала за город, проводя время с друзьями в загородном доме.Но даже в эти дни Бородина не забывает следовать своим правилам домашнего ухода.Накануне ведущая "Дома-2" опубликовала видео, в котором она с семьёй в лыжных костюмах поздравляет подписчиков с уже наступившим 2019 годом. Внимание пользователей привлекли патчи, самое интересное - это то, что Ксения Бородина находилась с ними на улице.Многие взяли себе на заметку способ омоложения ведущей "Дома-2", а ведь действительно патчи и охлаждение могут дать отличный результат.Кто-то написал в комментариях, что обязательно поделится своей фотографией, где он с патчами находится на улице.