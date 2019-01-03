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Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с патчами на глазах

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина старается всегда следить за собой, особенно в праздники, когда времени на уход остаётся катастрофически мало.

Вся семья Ксении на зимние каникулы уехала за город, проводя время с друзьями в загородном доме.

Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с патчами на глазах

Но даже в эти дни Бородина не забывает следовать своим правилам домашнего ухода.

Накануне ведущая "Дома-2" опубликовала видео, в котором она с семьёй в лыжных костюмах поздравляет подписчиков с уже наступившим 2019 годом. Внимание пользователей привлекли патчи, самое интересное - это то, что Ксения Бородина находилась с ними на улице.

Многие взяли себе на заметку способ омоложения ведущей "Дома-2", а ведь действительно патчи и охлаждение могут дать отличный результат.

Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с патчами на глазах

Кто-то написал в комментариях, что обязательно поделится своей фотографией, где он с патчами находится на улице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:51

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