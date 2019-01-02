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Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет

СМИ сообщили о смерти известного певца Криса Кельми. Он скончался в возрасте 63 лет после праздника Нового года в деревне Новоглаголево.
Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет

Причины его смерти пока неизвестны, а также близкие родственники звезды официально не подтвердили данную информацию.
Пока журналисты узнали, что музыканта нашли в доме без сознания, после чего медики боролись за его жизнь, но ничего сделать уже не могли. В последнее время Крис Кельми не покидал это место, а также имел проблемы с алкогольной зависимостью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15

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