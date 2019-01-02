Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет





Причины его смерти пока неизвестны, а также близкие родственники звезды официально не подтвердили данную информацию.Пока журналисты узнали, что музыканта нашли в доме без сознания, после чего медики боролись за его жизнь, но ничего сделать уже не могли. В последнее время Крис Кельми не покидал это место, а также имел проблемы с алкогольной зависимостью.