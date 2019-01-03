Исследователи назвали три ключевых фактора потери веса





Не секрет, что потеря веса – тяжелый процесс, как и с физической, так и с психологической точки зрения. Британские ученые, проанализировав медицинские карты 600 человек с вышеназванной проблемой, выяснили, что часть из них решили прибегнуть к диете с низким содержанием жира или с малым уровнем углеводов. Проведя эксперимент исследователи определили 3 фактора, дающих вероятность получения желаемого результата -100%. Во-первых, стоит употреблять большое количество овощей, обладающих малым количеством калорий. Кроме того, они являются профилактическим средством в борьбе с недугами сердечно-сосудистой системы или диабета.В список вошли морковь, брокколи и шпинат, также не стоит забывать и о брюссельской капусте. Второй фактор – отказ от продуктов с большим содержанием сахара, ведь из-за них человек, как правило, переедает. Последним фактором стали обработанные продукты, потребление которых напрямую связано с увеличением веса. Эксперты советуют отдать предпочтение не только овощам, но и морепродуктам, а также куриному мясу и яйцам.