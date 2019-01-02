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Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года

В последний день года многие не только занимаются подготовкой к встрече праздника: наводят порядки дома, режут салаты для праздничного стола, и покупают подарки для близких, но и подводят итоги. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак тоже решила поддержать эту традицию и рассказала, каким был 2018 год для нее.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фотографию с елочной игрушкой, под которой и поделилась с подписчиками своими мыслями.

Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года

«Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему», - начала теледива.

Ксения отметила, что, каким будет следующий год, знает только Свинья – символ 2019 года. И хотя ко всяким гороскопам и предсказаниям по рунам она относится скептически, этой Свинье все же решила довериться.

Также знаменитость поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее на протяжении всего года, кто прожил его с ней, несмотря на участие в президентских выборах, которые забрали очень много сил.

Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года

В завершении Собчак подчеркнула, что входит в Новый год счастливой и любимой, явно намекая всем недоброжелателям и сплетникам на то, что в отношениях с Максимом Виторганом у нее все прекрасно, и никакой развод в ближайшее время не намечается.

Поклонники порадовались за свою любимицу и оставили в комментариях под постом множество пожеланий.

«Быть сильной женщиной в нашей стране непросто, вы держались молодцом, удачи вам во всем!», «С Новым годом! Здоровья, любви, счастья и успехов», «Я желаю вам и дальше быть счастливой и любимой, и никогда не терять вкуса к жизни!», «Классная вы! Умная и самая обаятельная и привлекательная! Храни вам Господь!», - писали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:07

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