Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года

«Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему», - начала теледива.

«Быть сильной женщиной в нашей стране непросто, вы держались молодцом, удачи вам во всем!», «С Новым годом! Здоровья, любви, счастья и успехов», «Я желаю вам и дальше быть счастливой и любимой, и никогда не терять вкуса к жизни!», «Классная вы! Умная и самая обаятельная и привлекательная! Храни вам Господь!», - писали они.





На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фотографию с елочной игрушкой, под которой и поделилась с подписчиками своими мыслями.Ксения отметила, что, каким будет следующий год, знает только Свинья – символ 2019 года. И хотя ко всяким гороскопам и предсказаниям по рунам она относится скептически, этой Свинье все же решила довериться.Также знаменитость поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее на протяжении всего года, кто прожил его с ней, несмотря на участие в президентских выборах, которые забрали очень много сил.В завершении Собчак подчеркнула, что входит в Новый год счастливой и любимой, явно намекая всем недоброжелателям и сплетникам на то, что в отношениях с Максимом Виторганом у нее все прекрасно, и никакой развод в ближайшее время не намечается.Поклонники порадовались за свою любимицу и оставили в комментариях под постом множество пожеланий.