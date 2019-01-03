Специалисты рассказали о пяти дизайнерских особенностях нового Porsche 911





В рамках ролика руководитель компании в сфере дизайна Питер Варга рассказал о некоторых конструкторских решениях купе. По сути, речь идёт об одной из самых эксклюзивных моделей прошлого года. Этого удалось достичь с помощью «безошибочного силуэта», отметил менеджер. Первой особенностью стали полосы стоп-сигнала в решетке двигателя, форма которых похожа на кнопку паузы. Следующее нововведение – светодиодные полосы для объединения задних фонарей. Эксперт выделил и задние крылья, а также расширенную ширину кузова, предоставляющую дополнительное пространство.Последней главной чертой Porsche 911 стали общие пропорции купе. Поскольку высота и ширина транспортного средства не такие уж и большие, Варга отметил, что модель кажется спортивнее. Напомним, что машина функционирует на 3,0-литровом движке на 355 лошадиных сил.