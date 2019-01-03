АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Специалисты рассказали о пяти дизайнерских особенностях нового Porsche 911

На YouTube-канале автоконцерна Porsche появилось видео с пятью дизайнерскими особенностями спортивного купе 911 последней генерации. Напомним, что премьера автомобиля состоялась буквально несколько дней назад.
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских особенностях нового Porsche 911

В рамках ролика руководитель компании в сфере дизайна Питер Варга рассказал о некоторых конструкторских решениях купе. По сути, речь идёт об одной из самых эксклюзивных моделей прошлого года. Этого удалось достичь с помощью «безошибочного силуэта», отметил менеджер. Первой особенностью стали полосы стоп-сигнала в решетке двигателя, форма которых похожа на кнопку паузы. Следующее нововведение – светодиодные полосы для объединения задних фонарей. Эксперт выделил и задние крылья, а также расширенную ширину кузова, предоставляющую дополнительное пространство.

Последней главной чертой Porsche 911 стали общие пропорции купе. Поскольку высота и ширина транспортного средства не такие уж и большие, Варга отметил, что модель кажется спортивнее. Напомним, что машина функционирует на 3,0-литровом движке на 355 лошадиных сил.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года
В Греции нашли древний пропавший "Камень Никурии"
Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети
Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского
Сати Казанова за полгода сменила более десяти
Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Просмотреть все новости