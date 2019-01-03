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Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных направлений современности

Юрий Лоза дал интервью, в ходе которого рассказал о самых важных, по его мнению, событиях прошлого года. Певец считает, что современная культура деградирует из-за влияния рэп-исполнителей.

Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных направлений современности


Юрий Лоза утверждает, что рэп является основным трендом на сегодняшний день, а в будущем его статус будет лишь укрепляться. Барды, по словам певца, в свое время собирали вокруг себя целые стадионы, а исполнители джаза - клубы. Тем не менее, в современном мире их место занимает рэп, являясь тем видом музыки, который по словам Лозы, слушает большая часть людей. Другие стили, в том числе те, которыми занимается сын музыканта, являются представителями элитарного искусства.
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных направлений современности

Юрий Лоза убежден, что поэтические навыки музыкантов прошлого несравнимо превосходят сегодняшних исполнителей, в особенности рэп-певцов. Тем не мене, композитор допускает, что рэп однажды может стать тем единственным, что будет называться музыкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:30

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