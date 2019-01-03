Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных направлений современности





Юрий Лоза утверждает, что рэп является основным трендом на сегодняшний день, а в будущем его статус будет лишь укрепляться. Барды, по словам певца, в свое время собирали вокруг себя целые стадионы, а исполнители джаза - клубы. Тем не менее, в современном мире их место занимает рэп, являясь тем видом музыки, который по словам Лозы, слушает большая часть людей. Другие стили, в том числе те, которыми занимается сын музыканта, являются представителями элитарного искусства.Юрий Лоза убежден, что поэтические навыки музыкантов прошлого несравнимо превосходят сегодняшних исполнителей, в особенности рэп-певцов. Тем не мене, композитор допускает, что рэп однажды может стать тем единственным, что будет называться музыкой.