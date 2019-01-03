Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого моря





Раньше эксперты предполагали, что община, живущая рядом с пещерами, где были обнаружены библейские артефакты, являлась хранителями 1000 рукописей. Они считаются самыми древними из копий текстов Священного Писания. После анализа останков стало известно, что они принадлежат мужчинам в возрасте 20- 50 лет.Все люди жили в Кумране 2200 лет назад, когда были написаны тексты Свитков. До сих пор ученые не могут раскрыть тайну документов, которые были найдены бедуинами в 40-х годах. Пока есть версия, что манускрипты писались в разное время на арамейском, иврите и других языках. Кроме того, в них есть ранние части Старого Завета, упоминающие о 10 заповедях. Раньше археологи считали, что они принадлежат ессеям, но потом были озвучены разные версии, касающиеся населения этого места.