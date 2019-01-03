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Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого моря

Израильские ученые во время раскопок на территории Кумрана обнаружили 30 останков людей, которые принадлежали к секте, придерживающейся целибата. Они считают, что жители поселения могли быть авторами библейских Свитков Мертвого моря.
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого моря

Раньше эксперты предполагали, что община, живущая рядом с пещерами, где были обнаружены библейские артефакты, являлась хранителями 1000 рукописей. Они считаются самыми древними из копий текстов Священного Писания. После анализа останков стало известно, что они принадлежат мужчинам в возрасте 20- 50 лет.

Все люди жили в Кумране 2200 лет назад, когда были написаны тексты Свитков. До сих пор ученые не могут раскрыть тайну документов, которые были найдены бедуинами в 40-х годах. Пока есть версия, что манускрипты писались в разное время на арамейском, иврите и других языках. Кроме того, в них есть ранние части Старого Завета, упоминающие о 10 заповедях. Раньше археологи считали, что они принадлежат ессеям, но потом были озвучены разные версии, касающиеся населения этого места.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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