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На южные курорты Таиланда надвигается тропический шторм

На южные курорты Таиланда, которые пользуются огромной популярностью у россиян, надвигается тропический шторм под названием «Пабук». Сотрудники метеорологического департамента страны предупреждают, что в зоне риска оказались Самуи, Пхукет и Краби.

На южные курорты Таиланда надвигается тропический шторм


С 3 января на юге Таиланда ожидаются сильные порывы ветра с проливными дождями. Департамент обратился к капитанам морских судов, чтобы они по 5 января включительно внимательно отслеживали сообщения метеорологических станций. Все маломерные суда должны остаться на берегу.

Эксперты сообщили, что в Андаманском море волны могут подняться до 3 метров, а в водах Сиамского залива примерно до 5 метров. Свое начало шторм берет в Южно-Китайском морем. Прогнозируемый метеорологами «Пабук» образовался над вышеуказанной акваторией и с угрожающей быстротой приближается к южным курортам Таиланда. Поэтому туристов, которые проводят новогодние каникулы, предупреждают о том, чтобы они были максимально осторожны и выполняли все рекомендации по безопасности.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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