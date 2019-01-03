На южные курорты Таиланда надвигается тропический шторм





С 3 января на юге Таиланда ожидаются сильные порывы ветра с проливными дождями. Департамент обратился к капитанам морских судов, чтобы они по 5 января включительно внимательно отслеживали сообщения метеорологических станций. Все маломерные суда должны остаться на берегу.Эксперты сообщили, что в Андаманском море волны могут подняться до 3 метров, а в водах Сиамского залива примерно до 5 метров. Свое начало шторм берет в Южно-Китайском морем. Прогнозируемый метеорологами «Пабук» образовался над вышеуказанной акваторией и с угрожающей быстротой приближается к южным курортам Таиланда. Поэтому туристов, которые проводят новогодние каникулы, предупреждают о том, чтобы они были максимально осторожны и выполняли все рекомендации по безопасности.