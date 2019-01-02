АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB продадут с аукциона

Транспортное средство Ferrari 275 GTB продадут на аукционе представителей компании Gooding & Company. Автомобиль, созданный ещё в 1964 году, являлся преемником 250 GT SWB Berlinetta, и был первой моделью компании, построенной на шасси 06003.
Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB продадут с аукциона

В первоначальной сборке машина оснащалась ранним двигателем Tipo 213, обладая при этом короткой передней частью. В 1965 году один из главных менеджеров итальянского автоконцерна Эугенио Драгони и управляющий директор Ferrari Уго Гоббато решили проверить 275 GTB в рамках ралли для сбора дополнительной информации касаемо его трансмиссии и задней подвески. Через год их затея осуществилась, ведь машину вывели на ралли в Монако, на котором были выявлены проблемы с трансмиссией.

После этого, побывав в руках нескольких коллекционеров, автомобиль был выкуплен американцем Генри Фуксом. Добавим, что модель в последние 25 лет не выставлялась на продажу, хотя являлась единственным экземпляром в линейке. Предположительно за Ferrari 275 GTB владельцы получат 6-8 миллионов долларов, но эта цифра может и увеличиться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи
Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB
Ученые рассказали о 5 способах, которые помогут
Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем
Сергей Жигунов в честь дня рождения откровенно
Ольгу Рапунцель высмеяли в Сети за «Луис Винитон»
Виктория Лопырёва знала о беременности во время
OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты
Нейробиологи расшифровали принцип самооптимизации
Украинские шахтёры объявили голодовку из-за
В ателье SRK Designs представили шестиколесный
Ученые назвали ключевое новогоднее решение,
Учёные объяснили причину дыхания человека только
Ученые призывают остановить разработку опасной
В Китае начались продажи новогодних наборов
Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры
Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в
В штате Коннектикут на закате был замечен голубой
Нюша показала видео своего первого выступления
SK Innovation разработала специальную пленку для
Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем
Полёты людей на Марс приведут к психологическим
Бари Алибасов показал, как очутился лицом в
Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок
Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную
Рики Мартин в третий раз стал отцом
Просмотреть все новости