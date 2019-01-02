Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB продадут с аукциона





В первоначальной сборке машина оснащалась ранним двигателем Tipo 213, обладая при этом короткой передней частью. В 1965 году один из главных менеджеров итальянского автоконцерна Эугенио Драгони и управляющий директор Ferrari Уго Гоббато решили проверить 275 GTB в рамках ралли для сбора дополнительной информации касаемо его трансмиссии и задней подвески. Через год их затея осуществилась, ведь машину вывели на ралли в Монако, на котором были выявлены проблемы с трансмиссией.После этого, побывав в руках нескольких коллекционеров, автомобиль был выкуплен американцем Генри Фуксом. Добавим, что модель в последние 25 лет не выставлялась на продажу, хотя являлась единственным экземпляром в линейке. Предположительно за Ferrari 275 GTB владельцы получат 6-8 миллионов долларов, но эта цифра может и увеличиться.