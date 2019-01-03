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Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в «Гарри Поттере»

Руперт Гринт признался, что не может смотреть на самого себя в «Гарри Поттере». Актер, сыгравший в легендарной экранизации книг Джоан Роулинг, дальше третьей части поттерианы не хочет видеть.

Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в «Гарри Поттере»


Как отметил Руперт Гринт, он с удовольствием пересмотрел первую часть «Гарри Поттера». Ему было очень приятно оглянуться назад и вспомнить о прекрасных временах съемок, когда все только начиналось. Актер попытался вспомнить, как он жил до того, как сыграл Рона Уизли. После перевоплощения в этого персонажа ему кажется, что он немного утратил индивидуальность. Руперт Гринт считает, что съемки в поттериане отняли у него слишком много времени.

В начале декабря стало известно о том, что британский актер сыграет в многосерийном психологическом триллере, режиссером которого стал М. Найт Шьямалан. Название этого проекта и дату выхода на экраны пока скрывают. Известно, что в триллере можно будет увидеть также Нелла Тайгера Фри из «Игры престолов», а также Лорен Эмброуз из фильма «Клиент всегда мертв».



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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