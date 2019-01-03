Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в «Гарри Поттере»

Как отметил Руперт Гринт, он с удовольствием пересмотрел первую часть «Гарри Поттера». Ему было очень приятно оглянуться назад и вспомнить о прекрасных временах съемок, когда все только начиналось. Актер попытался вспомнить, как он жил до того, как сыграл Рона Уизли. После перевоплощения в этого персонажа ему кажется, что он немного утратил индивидуальность. Руперт Гринт считает, что съемки в поттериане отняли у него слишком много времени.В начале декабря стало известно о том, что британский актер сыграет в многосерийном психологическом триллере, режиссером которого стал М. Найт Шьямалан. Название этого проекта и дату выхода на экраны пока скрывают. Известно, что в триллере можно будет увидеть также Нелла Тайгера Фри из «Игры престолов», а также Лорен Эмброуз из фильма «Клиент всегда мертв».