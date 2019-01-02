Ольгу Рапунцель высмеяли в Сети за «Луис Винитон»

«Так, что же мне нужно? Я вижу свой любимый брендовый магазин «Луис Винитон», сейчас мы пойдем выбирать мне сумочку», - говорит Оля в кадре.

«Вот она колхоз! Она даже правильно не знает название такой известной фирмы, как Луи Витон», «Оля, ты как нищая одета. Сними эту обувь или вы только рекламную одежду и обувь носите?», «Она приехала в Тсум выбирать Луис Винитон. Деревня «Красный лапоть», «Ее там из ЦУМа то не выгнали в таких валенках? В таком виде только за хлебом ходить», «Позорище колхозное», - писали пользователи Сети.

«Оль, ну хватит уже, пожалуйста, не смеши ты людей! Специально исковеркала, ага! «Луис Винитон» это совсем не смешно. Ты пришла в ЦУМ, где заоблачные цены, в куртке с рынка или «Джума», непонятно в какой обуви, походила, потрогала, поснимала видео в сторис в дорогом магазине, только для кого этот цирк?», - отреагировали сразу подписчики.

В канун Нового года на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка опубликовала небольшой видеоотчет о том, как она в ЦУМе покупает подарки своим родным, которые потом положит под елку.Что именно купила Рапунцель, подписчики в ролике так и не увидели. Им это было и неинтересно, поскольку, услышав, как она произнесла название известного французского дома моды Louis Vuitton, они тут же начали смеяться.В комментариях под видео они буквально затравили участницу реалити-шоу за безграмотность, а также не забыли пройтись по ее внешнему виду.Впрочем, девушка решила не реагировать на колкие комментарии в свой адрес, а лишь сообщила, что специально исковеркала название знаменитого бренда, чтобы поднять фанатам настроение перед Новым годом.