Ольгу Рапунцель высмеяли в Сети за «Луис Винитон»
Популярная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз развеселила публику своей безграмотностью.
В канун Нового года на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка опубликовала небольшой видеоотчет о том, как она в ЦУМе покупает подарки своим родным, которые потом положит под елку.
Что именно купила Рапунцель, подписчики в ролике так и не увидели. Им это было и неинтересно, поскольку, услышав, как она произнесла название известного французского дома моды Louis Vuitton, они тут же начали смеяться.
В комментариях под видео они буквально затравили участницу реалити-шоу за безграмотность, а также не забыли пройтись по ее внешнему виду.
Впрочем, девушка решила не реагировать на колкие комментарии в свой адрес, а лишь сообщила, что специально исковеркала название знаменитого бренда, чтобы поднять фанатам настроение перед Новым годом.
В канун Нового года на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка опубликовала небольшой видеоотчет о том, как она в ЦУМе покупает подарки своим родным, которые потом положит под елку.
«Так, что же мне нужно? Я вижу свой любимый брендовый магазин «Луис Винитон», сейчас мы пойдем выбирать мне сумочку», - говорит Оля в кадре.
Что именно купила Рапунцель, подписчики в ролике так и не увидели. Им это было и неинтересно, поскольку, услышав, как она произнесла название известного французского дома моды Louis Vuitton, они тут же начали смеяться.
В комментариях под видео они буквально затравили участницу реалити-шоу за безграмотность, а также не забыли пройтись по ее внешнему виду.
«Вот она колхоз! Она даже правильно не знает название такой известной фирмы, как Луи Витон», «Оля, ты как нищая одета. Сними эту обувь или вы только рекламную одежду и обувь носите?», «Она приехала в Тсум выбирать Луис Винитон. Деревня «Красный лапоть», «Ее там из ЦУМа то не выгнали в таких валенках? В таком виде только за хлебом ходить», «Позорище колхозное», - писали пользователи Сети.
Впрочем, девушка решила не реагировать на колкие комментарии в свой адрес, а лишь сообщила, что специально исковеркала название знаменитого бренда, чтобы поднять фанатам настроение перед Новым годом.
«Оль, ну хватит уже, пожалуйста, не смеши ты людей! Специально исковеркала, ага! «Луис Винитон» это совсем не смешно. Ты пришла в ЦУМ, где заоблачные цены, в куртке с рынка или «Джума», непонятно в какой обуви, походила, потрогала, поснимала видео в сторис в дорогом магазине, только для кого этот цирк?», - отреагировали сразу подписчики.