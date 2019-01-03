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Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены загадочные огни инопланетян

Американские уфологи недавно заметили в небе над Нью-Йорком загадочные огни инопланетян. Объекты были похожи на множество ярких летающих аппаратов.

Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены загадочные огни инопланетян

В 2018 году американцы уже наблюдали нечто подобное в Нью-Йорке. Свидетели рассказали, что небо вдруг "зажглось" ярко-голубым светом. Тогда уфологи посчитали, что это связано с мистической планетой Нибиру, приближения которой так бояться представители мира науки.
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены загадочные огни инопланетян

Но недавно странное явление вновь обеспокоило жителей американского города. Они увидели множество светящихся огней непонятного происхождения. Уфологи уверены: загадочные огни излучали космические корабли гуманоидов. Кадры с инопланетным свечением появились в Сети и пользователи активно обсуждают шокирующий сюжет.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

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