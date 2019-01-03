Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены загадочные огни инопланетян





В 2018 году американцы уже наблюдали нечто подобное в Нью-Йорке. Свидетели рассказали, что небо вдруг "зажглось" ярко-голубым светом. Тогда уфологи посчитали, что это связано с мистической планетой Нибиру, приближения которой так бояться представители мира науки.Но недавно странное явление вновь обеспокоило жителей американского города. Они увидели множество светящихся огней непонятного происхождения. Уфологи уверены: загадочные огни излучали космические корабли гуманоидов. Кадры с инопланетным свечением появились в Сети и пользователи активно обсуждают шокирующий сюжет.