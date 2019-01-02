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Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети Instagram пляжное фото из Абу-Даби

Наталья Рудова поделилась с поклонниками в Instagram новым фото, сделанным в Абу-Даби. Количество лайков на сюжете перевалило за отметку 50 000 в течение получаса.

Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети Instagram пляжное фото из Абу-Даби


Наталья Рудова отправилась в отпуск практически сразу после Нового года. Актриса планирует восстановить в Абу-Даби силы и вскоре вернуться к своему обычному графику. Тем не менее, Рудова не забыла о своих поклонниках, о чем говорит новый снимок в Instagram, который звезда выложила в социальную сеть. Фото сделано на одном из местных пляжей, а сама актриса позирует в одном купальнике. Множество поклонников звезды поспешили поставить лайк под фотографией, а также описали в комментариях эмоции, которые были вызваны просмотром данного изображения.
Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети Instagram пляжное фото из Абу-Даби

На текущий момент с момента публикации фото в Instagram прошло более двух часов, а количество лайков перемахнуло за 100 тысяч. Некоторые фанаты звезды спрашивают ее в комментариях, касательно причины одиночества на опубликованном изображении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:54

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