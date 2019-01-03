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Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о запретах показов фильмов в Дагестане

Известная писательница Алиса Ганиева рассказала всю правду о запретах показов фильмов, проведения концертов в Дагестане в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Литератор вспомнила о призывах не праздновать Новый год и закрытии ночных клубов.

Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о запретах показов фильмов в Дагестане

Алиса Ганиева сообщила, что недавно руководство администрации кинотеатров отменило показ фильма о корейском бойбэнде BTS. При этом девушка уверена - такие меры, связанные с угрозами в социальных сетях, являются неправильными. Писательница обратила внимание на то, что администрация не обращается в полицию, а просто возвращает деньги за билеты.

Подобные призывы к экстремизму, по мнению Ганиевой, связаны с ведущейся сейчас декриминализацией в республике. Она говорит, что с одной стороны происходит "вербальное насилие в соцсетях", а с другой - в Дагестане привлекают к ответственности за экстремизм ни в чем не виновных людей.

На вопрос ведущих о существовании подпольных клубов, где слушают "неприличную" музыку или смотрят запрещенные фильмы публицист заявила, что ранее был клуб под названием "Кактус", куда приходили исключительно девушки потанцевать. В других ночных клубах часто приставали разные индивиды, а в этом заведении представительницы прекрасного пола чувствовали себя увереннее. В результате клуб начали считать лесбийским, а потом сожгли.

Алиса Ганиева уверена, что призывы к массовому закрытию - печальная тенденция 2018-го. Осенью "КВНщики призывали закрыть все ночные дагестанские клубы, поскольку они являются гнездом разврата с наркотиками и проституцией. Писательница также поделилась со слушателями волны "Эхо Москвы", что кроме клубов КВНщики выступали против празднования Нового года.
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о запретах показов фильмов в Дагестане

Медийные персоны иногда поддерживают такие маргинальные движения, связанные с запретом христианского праздника, елок и других новогодних атрибутов. Это очень странно, считает знаменитость, особенно, когда эти лица принимают активное участие в рекламе ночных клубов где-то в другой стране, и получают за это немалые суммы. Писатель отметила, что такая проблема памяти и самоидентификации не только дагестанская, а общероссийская.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:00

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