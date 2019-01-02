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Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст ждут четвертого ребенка, который появится на свет от суррогатной матери. Это известие шокировало поклонников звездной пары.

Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери


Естественно, имя суррогатной матери будущего малыша пара тщательно скрывает. Рэп-исполнитель и его звездная супруга ждут мальчика. Пара воспитывает двух дочек и одного сына. При этом, младшая годовалая малышка, которой дали имя Чикаго Ноэль Уэст, появилась на свет также с помощью суррогатного материнства.

38-летняя Ким Кардашьян всегда мечтала о том, чтобы у нее было четверо детей. Звезда американских шоу рассказала, что из-за проблем со здоровьем не может выносить этого ребенка.

Ким Кардашьян ранее призналась своим поклонникам, что готовит для герцогини Сассекской, которая также в мае станет мамой, шикарный подарок. Эпатажная знаменитость хочет стать подругой супруги принца Гарри.

Рэпер на Новый год подарил своей любимой жене Ким Кардашьян подарок стоимостью 14 миллионов долларов. Канье Уэст купил для супруги шикарную квартиру, расположенную в Майами на 18-том этаже Billionaire Beach Bunker. Апартаменты занимают 436 квадратных метров, на которых находятся четыре спальни, терраса, пять ванных комнат, бассейн и спа, а также спортивный зал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:00

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