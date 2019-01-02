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Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского Марка на любимый фильм “Ирония судьбы, или С легким паром!”

Несмотря на критику различных программ со стороны жителей России, просмотр любимого фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!” уже давно стал новогодней традицией. Потому многие люди негативно восприняли критику сюжета Митрополитом Рязанским Марком, отбив его атаку просьбами оставить в покое советские картины.
Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского Марка на любимый фильм “Ирония судьбы, или С легким паром!”

Священнослужитель отметил, что усмотрел в шедевре Эльдара Рязанова негативную идею, связанную с поиском новой любви главным героем. Он пошел на такой шаг после предательства невесты, а также под воздействием алкоголя. Такие события только наполняют души людей ложными мечтами. После бурного обсуждения слов Митрополита в Сети, глава Синодального отдела Владимир Легойда подчеркнул, что это личное мнение священника, а не позиция церкви.

Вадим Манукян тоже присоединился к большинству россиян, защищающих картину. Эксперт считает, что классику вообще критиковать нельзя, потому что, она уже давно стала народным достоянием. Пары разводятся по личным причинам, но сюжеты фильмов нельзя назвать виновниками таких событий.



 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:42

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