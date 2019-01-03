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Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в Ашхабаде

По информации аналитиков, самая высокая новогодняя ёлка в странах бывшего СССР была установлена в столице Туркмении – Ашхабаде. Её длина составила чуть более 38 метров.
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в Ашхабаде

Второе место в рейтинге за столицей Азербайджана – Баку, следом располагается и Ереван. Примечательно, что в ТОП-10 находятся в основном столицы стран СНГ – Москва, Минск, Тбилиси и Ташкент. Стоит добавить, что Москва заняла первое место в списке среди стран СНГ с самой высокой живой ёлкой.

Если же учитывать только города Российской Федерации, то лидерами рейтинга помимо Москвы стали Красноярск, Тюмень, Тула и Уфа.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

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