Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в Ашхабаде
По информации аналитиков, самая высокая новогодняя ёлка в странах бывшего СССР была установлена в столице Туркмении – Ашхабаде. Её длина составила чуть более 38 метров.
Второе место в рейтинге за столицей Азербайджана – Баку, следом располагается и Ереван. Примечательно, что в ТОП-10 находятся в основном столицы стран СНГ – Москва, Минск, Тбилиси и Ташкент. Стоит добавить, что Москва заняла первое место в списке среди стран СНГ с самой высокой живой ёлкой.
Если же учитывать только города Российской Федерации, то лидерами рейтинга помимо Москвы стали Красноярск, Тюмень, Тула и Уфа.
Второе место в рейтинге за столицей Азербайджана – Баку, следом располагается и Ереван. Примечательно, что в ТОП-10 находятся в основном столицы стран СНГ – Москва, Минск, Тбилиси и Ташкент. Стоит добавить, что Москва заняла первое место в списке среди стран СНГ с самой высокой живой ёлкой.
Если же учитывать только города Российской Федерации, то лидерами рейтинга помимо Москвы стали Красноярск, Тюмень, Тула и Уфа.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00