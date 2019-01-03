Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в Ашхабаде





Второе место в рейтинге за столицей Азербайджана – Баку, следом располагается и Ереван. Примечательно, что в ТОП-10 находятся в основном столицы стран СНГ – Москва, Минск, Тбилиси и Ташкент. Стоит добавить, что Москва заняла первое место в списке среди стран СНГ с самой высокой живой ёлкой.Если же учитывать только города Российской Федерации, то лидерами рейтинга помимо Москвы стали Красноярск, Тюмень, Тула и Уфа.