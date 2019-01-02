Сати Казанова за полгода сменила более десяти водителей из-за своего характера

Сати Казанова принимает себя со всеми недостатками и минусами. Певица знает, что характер у нее «не сахар», поэтому наемным сотрудникам очень трудно с ней сработаться. Знаменитость может вспылить без повода или устроить истерику. Но она осознает, что это слабые места характера, поэтому старается над этим работать.Подписчики звезды были удивлены ее признанием и не очень хорошо на него отреагировали. Фолловеры думали, что миловидная экс-участница «Фабрики звезд» имеет кроткий характер. Но, как призналась сама Сати Казанова, она излишне требовательна не только к себе, но и к своем близкому окружению. Поэтому она пообещала фанатам, что постарается в 2019 году быть более терпеливой к различным жизненным ситуациям. Сати Казанова надеется, что ее новый водитель станет тем сотрудником, с которым ей удастся проработать много лет подряд.В комментариях подписчики пожелали певице и ее супругу Стефано Тиоццо родить детей. Сати вышла замуж за итальянского фотографа два года назад, но о материнстве она пока не задумывается.