Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за SAR излучения





Вред SAR-излучения меняется, если говорить о разных частях тела. Цифры будут достаточно сильно отличаться, когда речь идет о воздействии волн на голову человека, или же другие части тела. Уровень излучения во время телефонного разговора является важнейшим критерием, в связи с чем эксперты приняли решение измерить именно его. Лидерами в данном списке стали смартфоны серии Pixel от Google. Далее идут OnePlus 6T, LG V40 и OnePlus6.Самыми безопасными смартфонами считаются такие, как LG G7, а также модели Samsung Note 9. Отмечается, что все модели, представленные в данном списке, не превысили максимально допустимый уровень безопасного облучения.