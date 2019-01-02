Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за SAR излучения
Эксперты составили список смартфонов, которые являются самыми опасными в аспекте SAR излучения. Несмотря на то, что все современные устройства являются достаточно безвредными, степень поглощения излучения организмом различается довольно существенно.
Вред SAR-излучения меняется, если говорить о разных частях тела. Цифры будут достаточно сильно отличаться, когда речь идет о воздействии волн на голову человека, или же другие части тела. Уровень излучения во время телефонного разговора является важнейшим критерием, в связи с чем эксперты приняли решение измерить именно его. Лидерами в данном списке стали смартфоны серии Pixel от Google. Далее идут OnePlus 6T, LG V40 и OnePlus6.
Самыми безопасными смартфонами считаются такие, как LG G7, а также модели Samsung Note 9. Отмечается, что все модели, представленные в данном списке, не превысили максимально допустимый уровень безопасного облучения.
Вред SAR-излучения меняется, если говорить о разных частях тела. Цифры будут достаточно сильно отличаться, когда речь идет о воздействии волн на голову человека, или же другие части тела. Уровень излучения во время телефонного разговора является важнейшим критерием, в связи с чем эксперты приняли решение измерить именно его. Лидерами в данном списке стали смартфоны серии Pixel от Google. Далее идут OnePlus 6T, LG V40 и OnePlus6.
Самыми безопасными смартфонами считаются такие, как LG G7, а также модели Samsung Note 9. Отмечается, что все модели, представленные в данном списке, не превысили максимально допустимый уровень безопасного облучения.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00