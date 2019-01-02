В Греции нашли древний пропавший "Камень Никурии"
В Греции археологи нашли древний "Камень Никурии", пропавший больше 100 лет назад. На табличке рассказывается об организации игр в III веке нашей эры.
Как сообщает zapredelami.net, на острове Аморгос в Греции студент-археолог нашёл в доме пастуха древний камень-документ из Никурии. Исчез артефакт, раскрывающий историю государства в период правления Птолемея II, в 1908 году. Из текста учёные узнали о жизни греков в регионе у Эгейского моря.
Лига островитян Никурии организовывала игры и празднества в честь царя Птолемея I. Нашедший камень пастух не придал значения его древности и необычному виду, а вмуровал в стену во время ремонта дома.
Студент Стелиос Перакис побывав в деревне Толария связался с историками, сообщив о невероятной находке. Отметим, что впервые "Камень Никурии" нашли в 1893 году. О повторном обнаружении артефакта уведомило греческое Министерство культуры.
Как сообщает zapredelami.net, на острове Аморгос в Греции студент-археолог нашёл в доме пастуха древний камень-документ из Никурии. Исчез артефакт, раскрывающий историю государства в период правления Птолемея II, в 1908 году. Из текста учёные узнали о жизни греков в регионе у Эгейского моря.
Лига островитян Никурии организовывала игры и празднества в честь царя Птолемея I. Нашедший камень пастух не придал значения его древности и необычному виду, а вмуровал в стену во время ремонта дома.
Студент Стелиос Перакис побывав в деревне Толария связался с историками, сообщив о невероятной находке. Отметим, что впервые "Камень Никурии" нашли в 1893 году. О повторном обнаружении артефакта уведомило греческое Министерство культуры.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:00