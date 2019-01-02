Новое обновление для Windows 10 отключает встроенную учетную запись администратора из-за системных ошибок





По словам экспертов, в случае активации активации встроенной учетной записи администратора в Windows 10 (речь идёт об обновлении с версии 1803 до 1809), будет обнаруживаться ошибка. Напомним, что вышеназванное обновление охватило период весны-осени предыдущего года. Таким образом, после проявляющейся ошибки, учетная запись юзера выключается. В Microsoft уже заявили, что ознакомлены с проблемой, но выпуск исправления бага вряд ли состоится в этом месяце.На проблему обратили внимание не только юзеры, но и многие технические блоги. Чтобы ошибка появилась на пользовательском компьютере, необходима активация встроенной учетной записи администратора, при этом должен существовать другой аналог с таким же уровнем доступа к управлению операционной системой.