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Новое обновление для Windows 10 отключает встроенную учетную запись администратора из-за системных ошибок

Благодаря новому обновлению Windows наблюдается отключение встроенной учетной записи администратора, сообщили специалисты. Как стало известно, эта особенность вызвана системными ошибками.
Новое обновление для Windows 10 отключает встроенную учетную запись администратора из-за системных ошибок

По словам экспертов, в случае активации активации встроенной учетной записи администратора в Windows 10 (речь идёт об обновлении с версии 1803 до 1809), будет обнаруживаться ошибка. Напомним, что вышеназванное обновление охватило период весны-осени предыдущего года. Таким образом, после проявляющейся ошибки, учетная запись юзера выключается. В Microsoft уже заявили, что ознакомлены с проблемой, но выпуск исправления бага вряд ли состоится в этом месяце.

На проблему обратили внимание не только юзеры, но и многие технические блоги. Чтобы ошибка появилась на пользовательском компьютере, необходима активация встроенной учетной записи администратора, при этом должен существовать другой аналог с таким же уровнем доступа к управлению операционной системой.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:07

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